Julieta Poggio posó en microbikini bicolor desde las Cataratas del Iguazú

Julieta Poggio aprovechó el fin de semana largo de cuatro días para conocer el país y viajó a Misiones junto a una amiga. Desde un lujoso hotel, la influencer deslumbró con un look de alto verano supercanchero y marcó tendencia en las redes sociales.Al borde de la pileta, arrasó con una microbikini bicolor, un modelo que se impone desde hace varias temporadas y que planea seguir vigente durante un largo tiempo.¿Los detalles? Se trata de un traje de baño de dos piezas con corpiño triangular diminuto y bombacha colaless XXS con tiritas de ajuste muy finas.En una de las imágenes, se mostró con una musculosa off white anudada igual a la que lució Cami Mayan días atrás. La prenda es de morley y tiene una polémica inscricpión: “Hotter than my ex”, dice.Coronó el look con un par de lentes de sol de inspiración vintage con vidrio amarronado semiopaco y marco metálico plateado.