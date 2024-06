Camila Homs combinó una microbikini taparrabos con un buzo con capucha

Camila Homs se encuentra disfrutando de unas divertidas y relajadas vacaciones junto a José Sosa, su actual pareja. Después de vivir unos días de ensueño en Ibiza, la modelo y el futbolista viajaron a Estambul, Turquía para seguir viaje y se fotografiaron en las redes sociales muy compinches.Fiel a su estilo, la influencer captó la atención de sus más de 1 millón de seguidores de Instagram con un look de verano supercanchero. Desde un lujoso yate en el medio del mar, se lució con una microbikini total black que combinó con una buzo off white con capucha incluida.¿Los detalles? La pieza inferior de la dupla es de tiro alto, estilo taparrabos y ultracavada. Se trata de una tendencia de moda que se impone con fuerza desde hace varias temporadas y que hoy es furor tanto en el verano europeo como en el estadounidense.Para protegerse del viento, sumó al look un hoodie cropped con ajuste en la cintura y capucha incluida. Todo en off white.