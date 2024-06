Morena Rial apuntó durísima contra el padre de su hijo y su novia

Morena Rial explotó de bronca contra Facundo Ambrosioni y su actual novia, Camila, por el mensaje que esta le dejó por el Día del Padre.



“¿Viste lo que dijo la mujer de tu ex? Que Facundo cumple los dos roles. ¿Qué opinás?”, le preguntaron y ella contestó: “Y yo que tiré buena onda el otro día”.



“Porque no tengo ganas de entrar en discusiones por algo que no tiene sentido. Francesco tiene su mamá y su papá. Lamentablemente le guste a quien le guste es así”, remarcó.



En la historia, la influencer lanzó: “Yo no me golpeaba el pecho cuando por cuatro años ni lo vieron al nene. Pero tranqui que no me gasto más en entrar en estos jueguitos de las redes”.



En sus redes sociales, Morena Rial fue durísima con la novia de Facundo Ambrosioni y siguió despachándose en su contra: “Me parece innecesario tirar mierda”.



“Y me parece de mal gusto lo que pusieron. Pero bueno, cada uno es dueño. Yo sé quién y cómo soy con mi hijo y por qué quiere venir conmigo”, agregó picantísima.



La hija de Jorge Rial no dudó en remarcar luego: “La jueza me dio la tenencia a mí. Quiere decir que lo tendría que tener yo a mi hijo”.



“Pero por cuestiones de lugar en mi departamento, que es chico, por ahora está con el padre. Pero la resolución fue que vuelva con su mamá. Lamentablemente me estoy acomodando”, explicó al final. (Ciudad)