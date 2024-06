El nuevo tema de Los Palmeras para alentar a la Selección en la Copa América

“Andá pa’ allá bobo, ¡Mirá que te como!”, dicen Los Palmeras en su nueva canción, dedicada a la Selección Argentina, que acaban de publicar, en la previa de una nueva edición de la Copa América.Es un nuevo guiño futbolero del grupo, conocido como “los Rolling Stones de la cumbia santafesina”, que juega con dos de las frases más icónicas de dos de los símbolos del equipo campeón del continente en Río, durante la Copa América de Brasil, en 2021, y del mundo en Qatar, en el Mundial 2022.“Siempre con la Selección”, dice la publicación que hizo el grupo para promocionar el lanzamiento en sus redes.“Mirá que te como, hermano”, fue la frase del Dibu Martínez al colombiano Yerry Mina, durante la definición por penales contra Colombia, que le dio el pasaporte a la Selección a la final, que le ganaría al equipo local en el Maracaná.

“¿Qué mirás, bobo? ¡Andá pa’ allá, bobo!” le dijo Lionel Messi a Wout Weghorst, delantero de los Países Bajos, en la entrevista que le realizaba el periodista Gastón Edul, luego del partido en el que Argentina obtuvo el pase a semifinales, tras la definición por penales.

Los Palmeras y el fútbol

El vínculo entre Los Palmeras y el fútbol no es nuevo. El 9 de diciembre de 2019 marca un hito en la historia del fútbol santafesino y también del grupo. Ese día en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay, se disputó la final de la Copa Sudamericana. Unos 40.000 hinchas de Colón llegaron hasta Asunción para acompañar al equipo. La potencia de las imágenes que transmiten la emoción del público hicieron de “Soy sabalero” un hit que trascendió (y trasciende) a los hinchas de Colón.Pocos recordarán incluso el resultado adverso de ese partido (Colón perdió 3 a 1 con Independiente del Valle). Lo que quedó instalado en el imaginario colectivo son las incontenibles lágrimas de emoción rodando por las mejillas de un hincha que estaba en la primera fila de la platea mientras Los Palmeras, con trajes rojinegros, hacían estallar al estadio con sus himnos.“Es una cosa inenarrable”, le había contado su vocalista, Cacho Deicas, a ROLLING STONE. “No creo que se vuelva a repetir una fiesta tan importante, no solo para Colón sino para la gente del Paraguay que la ha tomado como propia. Y aunque nosotros desde el centro de la cancha tratamos de hacer lo mejor, ya estaba hecho: lo mejor era la gente. Algunos llegaron en bicicleta, incluso. Te crea una sensación que no se puede explicar. Es una de esas cosas lindas que te pasan en la carrera de la música y lo vamos a recordar toda la vida”.“Soy sabalero” encierra una historia inesperada. En 1995, cuando Colón salió campeón del Nacional B, Los Palmeras editaron un disco completo dedicado al equipo de sus amores. En una ciudad como Santa Fe, que futbolísticamente está partida en dos, ese álbum le trajo bastantes problemas al grupo, insultos por doquier, piedrazos contra el micro y hielazos como proyectiles lanzados al escenario, entre otros actos de intolerancia de los hinchas de Unión, los tatengues. Así que cuando Oscar Arturo Pérez, conocido como “Tolín”, el autor de buena parte del repertorio del grupo (“La Chola”, “Se llama Marcela”, “Cumbia y luna”, entre otras), les acercó el tema, Los Palmeras se fascinaron, pero también se asustaron. “Si llegamos a grabar esto, nos van a meter un tiro sobre el escenario”, le dijeron. Como la melodía y el ritmo funcionaban, le pidieron que le cambiara la letra. Por eso, en su primera grabación, la canción se llama “Soy parrandero”.“Todos creen que deformamos ‘El parrandero’ para hacer ‘El sabalero’, pero es al contrario. Pero hay algo más para para destacar”, revela Marcos. “Tolín es tatengue, enfermo de Unión. Sin embargo, hizo esa canción para nosotros, que somos fanáticos de Colón”.Sebastián, su tour manager, había contado que no estaban demasiado convencidos de tocar antes de la final. Tenían una fecha al día siguiente en la Patagonia, y la logística que implicaba hacer ese show parecía un gran inconveniente. Finalmente, la balanza se inclinó para participar de la ceremonia previa. Marcos celebra esa decisión: “Fue una bendición de Dios, estaban alineados los planetas. Nos vieron en más de cien países en todo el mundo. Eso sí, nos queda un recuerdo agridulce, porque al día siguiente, para ir a tocar al Sur, nos cruzamos en el aeropuerto con los campeones”.Esa canción no es el único vínculo futbolero. Sus temas han sido adoptados por las hinchadas desde los años 80. La de Central fue la primera en adaptar “Cumbia y luna”, y desde allí llegaron varias. Quizás la más conocida sea la versión de “La Chola” que la hinchada de River canta desde la final en Madrid: “Cómo te duele la cola, desde el 9 de diciembre”, canta Cacho con una sonrisa. (Revista: ROLLING STONE)