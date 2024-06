“Turra y bandida”: las osadas imágenes de La Joaqui, en el Obelisco

La Joaqui sigue creciendo en su carrera como cantante de RKT. En esta oportunidad, para promocionar su nueva canción “Turra y bandida”, se fotografió con carteles en el Obelisco y su look llamó la atención de todos.La artista posó en plena avenida 9 de julio y Corrientes con un outfit completamente llamativo. Usó un corpiño súper XS de encaje en color negro. En la parte de abajo, en tanto, optó por un minishort tiro alto del mismo color.Para completar el look, eligió unas pantuflas abiertas de piel en blancas y sumó unas medias en tono verde. Mientras posaba para la foto, sostenía pancartas con los escritos “Aposté todo por amor” y “Turra y bandida”, que hace referencia al nombre de su nuevo lanzamiento.“¿Quién dijo que las turras no se enamoran?”, escribió La Joaqui en el pie de foto, que rápidamente recolectó casi 470 mil ‘Me Gusta’ y miles de comentarios.