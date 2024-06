En el programa televisivo “Socios del Espectáculo” hablaron del presente amoroso de Sabrina Rojas luego de que Luciano Castro confirmara su relación con Griselda Siciliani.



La panelista, Paula Varela aseguró que la actriz estaría viviendo un romance con un ex y remarcó que no se trata del Tucu López.



“Encontré con quién anda, es alguien del pasado, la hemos visto muy de jovencita, es un ex con quien estuvo a punto de casarse”, dijo la panelista al respecto.



Entonces, Paula reveló: “Sabrina Rojas está visitándose con su ex, Pablo, al que dejó por Luciano, se lo conoce como ‘el armenio’, ya se comenzaron a seguir. Están teniendo algo”. (Ciudad)