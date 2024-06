Silvina Escudero posó infernal: además opinó sobre Matías Alé y su novia

“Verano en otoño, amor de familia, amor animal”, escribió Silvina Escudero junto a una serie de fotos sobre un yate. En las mismas se la ve más que sugerente, junto a sus mascotas y con muy poca ropa disfrutando del veranito de San Juan.Desde que Matías Alé blanqueó su noviazgo con Martina Vignolo hubo todo tipo de comentarios sobre esta historia de amor. Ahora, Silvina Escudero aportó su opinión sobre la diferencia de edad de 24 años que hay entre ellos.La expareja del actor estuvo presente en la avant premiere de Intensamente 2, donde dio una nota para Socios del espectáculo (eltrece). “Nadie obliga a nadie a estar con alguien. Si ellos se eligen y son felices, bienvenido sea”, comentó.“Para mí, no importa la diferencia de edad, en lo más mínimo. Lo importante es ser feliz sin lastimar al resto”, expresó Silvina ante el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Luego, se refirió a la presencia mediática que está teniendo la pareja: “Yo aprendí mucho y hoy no expongo tanta intimidad de esa manera, porque me fue mal haciéndolo”.El cronista le contó a Escudero que a muchas personas les pareció “raro” que Martina sea “tan chiquita”. “No la vi, ¿es muy niña? No lo sé, desconozco”, contestó ella. Y agregó con insistencia: “Vuelvo a decirlo: nadie obliga a nadie a estar con alguien. Si ellos se eligen y son felices, bienvenido sea, Mientras no lastimen o traicionen a nadie y, si lo hace, es un problema de ellos pero supongo que no estará obligada la chica ni él. Entonces si se eligen libremente, qué se yo...”.Además, el notero le preguntó si cree que Matías está “reviviendo” su experiencia personal con Alfano “pero a la inversa”. Fue así que Silvina citó una frase que el propio actor dio hace unos días en una entrevista. “Él lo dijo en un momento: ‘Le estoy dando a ella lo que Graciela me dio a mí”, señaló.El actor le propuso casamiento a su novia de 22 años en la entrega de los Martín Fierro Federal. Ella aceptó el pedido de su novio y se vivió un emocionante momento arriba del escenario. Sin embargo, también circularon varias críticas al respecto.Por eso, en Socios del espectáculo (eltrece), le preguntaron a Silvina qué pensaba sobre esta situación y recalcó que no importa la diferencia de edad. “Que haga lo que quiera”, lanzó ella sin filtros para dejar en claro que no le afecta este matrimonio.Incluso, respondió si iría al casamiento de su ex con Martina. “Yo al mío no lo invité, pero bueno, todo puede pasar en la viña del Señor”, contestó Escudero. Y concluyó: “Cada pareja hace su vida, que les vaya bien”.