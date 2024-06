Nazarena Vélez reveló qué no le gusta hacer en la intimidad

Nazarena Vélez participó en el juego propuesto por Pepe Ochoa en LAM y respondió con total sinceridad a una pregunta muy íntima que incluso la hizo ruborizar.



El panelista de Ángel de Brito le preguntó: “¿De qué te disfrazarías en tu máxima fantasía sexual?”. Nazarena, sin rodeos, contestó: “No me disfrazaría. Lo hice y sentí mucha vergüenza”.



A continuación, la actriz y productora amplió su respuesta, coincidiendo con Cinthia Fernández, quien aseguró que disfrazarse para tener sexo “se la baja mal”.



Nazarena detalló su experiencia diciendo: “No me gusta disfrazarme. Me disfracé de gatita y sentí mucha vergüenza. Hice todo el acting y fue una cosa espantosa”. La artista, sin poder contener la risa, concluyó su relato diciendo: “No les voy a decir con quién, me la baja mal”. (La100)