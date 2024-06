El video viral de Antonia Macri, la hija de expresidente, que revolucionó la red

Cómo está hoy Antonia Macri

dio que hablar a raíz de un video donde participó de un desafío viral entre los adolescentes.La joven de 12 años asiste al colegio Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz, está en 1° año de secundaria y se animó a mostrarse en un challenge junto a sus compañeros.En TikTok compartieron un video de distintos estudiantes jugando a un desafío viral que consiste en preguntarse entre ellos quién es el más lindo o linda de la institución, y quien es nombrado decide si hay match o no.En esta oportunidad,aceptó el reto y cuando le preguntaron por el más lindo del colegio, respondió. La entrevistadora fue en busca del chico, le preguntó si había match y él respondió que sí.Más allá de que en el video los preadolescentes dejaron en claro que se atraían, lo que más llamó la atención de los internautas en la red fue cuánto creció la hija del expresidente.Tal es así que dejaron comentarios y memes como: "Chicos, esta no puede serCuántos años tenemos, por Dios", "No modula, podemos confirmar que es la hija", "El pibe ya tiene una jefatura de gabinete asegurada y toda la familia investigada", "Qué viejos estamos", "No sabe hablar, como el padre. Alguien que la lleve a una fonoaudióloga", "Las líneas de Joaquín se pincharon solas", "Pero si hasta ayer tenía cinco años Antonia".La joven de 12 años también sorprendió en 2023 al debutar como modelo de una marca de ropa, donde hizo un casting y quedó seleccionada. Por aquel entonces posó muy tierna con prendas modernas y se robó todas las miradas.