Posó sensual y reveló: “De todo lo que soy, lo mejor sin dudas es...”

Desde que comenzó su carrera como artista, Jimena Barón comparte en las redes sociales varias fotografías y videos en donde cuenta los mejores momentos que pasa junto a su hijo, Morrison, y a su novio, Matías Palleiro. “De todo lo que soy, lo mejor sin dudas es ser la mamá de Momo”, señaló en su último posteo en el cual pueden verse imágenes de ella muy sensual y otras junto a su hijo.En ese contó que hizo un viaje a Brasil junto al chico, pero con condiciones diferentes, las cuales llamaron la atención en las redes sociales.Barón publicó un video en donde explicó lo que está viviendo: “6 y media de la mañana llegamos, Buenos Aires San Pablo y después micro, casi perdemos la vida 14 veces, el morro abajo y arriba, el señor se quedaba dormido…”.“Mi hijo me trae a estos lugares, en febrero me llevó a una escuela de surf en verano, éramos como 50 personas como un viaje de egresados, casi me agarra un patatús”, comenzó describiendo sobre las experiencias que tuvo.Luego, la artista siguió: “Ahora vinimos a la misma escuela de surf que hacen viajes a Brasil y estoy en una casa viviendo con 16 desconocidos, tipo Gran hermano, todo en pos de ser una madre copada que apoya a su hijo deportista que la está rompiendo”.“Acá estoy revisando las valijas y dijeron ‘los que quieren van a dormir y si alguien está despierto vamos a la playa’, se fue a la playa. Así que ahora ordenaré y me iré para allá”, dijo con el humor que la caracteriza.