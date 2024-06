Pablo Alarcón habló desde su internación: “Ténganme un poquito de paciencia”

Pablo Alarcón fue internado hace un par de semanas en el Hospital Tornú y luego trasladado al Instituto Médico de Alta Complejidad, a raíz de una neumonía bilateral.Su ex pareja, Claribel Medina fue la primera en dar detalles del estado de salud del artista: “Está bien atendido. Tiene una neumonía y tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas- Ya le había bajado la fiebre y se sentía un poco mejor de la voz, pero voy a saber bien cuándo lo vea".Ahora fue el propio actor quien decidió llevar un mensaje de tranquilidad desde la clínica. “Amigos de Instagram, ténganme un poquito de paciencia, si tienen ganas o sino cambien porque no puedo escribir. Estoy internado hace 15 días acá en el IMAC que me atienden maravillosamente bien. Voy a estar un tiempito más sin poder comunicarme con ustedes, por muchas razones. Espero escucharlos, verlos y contestarles uno por uno o por docena. Creo que por docena sale menos”, dijo, intentando poner un poco de humor a la difícil situación que está atravesando.“Bendiciones para todos y buena salud para todos. ¡Fuerza!”, cerró el actor en su mensaje para sus seguidores de la red social, donde tiene un importante ida y vuelta, especialmente desde el año pasado cuando sorprendió con sus espectáculos teatrales callejeros.