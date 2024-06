María Becerra reveló que tendrá una colaboración con una leyenda del reggaeton

María Becerra se presentó el pasado 24 de mayo en el North Music Festival en Portugal para presentar por primera vez IMÁN (Two of us), su nuevo single. La cantante brindó una entrevista a JN Direto, un medio portugués, y dio detalles de cómo será su siguiente álbum.



“La nena de Argentina” confirmó que su nuevo disco tiene una colaboración con un gran referente de la música: “Te puedo adelantar, que es con una leyenda del reggaeton del género urbano”. Esta noticia explotó en redes sociales, quienes especulan quién podría ser el featuring, y nombres como Daddy Yankee y Don Omar empezaron a sonar entre los fanáticos.



Sobre su próximo álbum, que aún no tiene fecha de estreno, la cantante anunció que le daría oportunidad a probar con nuevos géneros: “La verdad que ahora estoy comenzando una nueva Era en lo musical, en lo estético y en un montón de cosas”, explicó.



“Hace poco saque una nueva canción que es full Pop y voy a ir un poco por ese camino. Mechando Urbano con mucho Pop, que es lo que vengo haciendo”, adelantó y aseguró que su siguiente proyecto será “un poco más exagerando el pop”.