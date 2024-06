Posó en microbikini nude bajo una ducha y dejó boquiabiertos a sus fans

Zaira Nara se filmó en la ducha con una microbikini color natural y causó revuelo: se trata de un traje de baño de dos piezas liso, básico y elegante.El corpiño de la dupla es simple, con moldería de triangulito. La bombacha, en tanto, es colaless, cavada y cuenta con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño. Fiel a su estilo, decidió mostrarse al natural y no sumó ni una sola gota de make up al look, destacó el portalEn otra de las postales que compartió en el mismo carrete de fotos, la hermana de Wanda Nara se lució con el mismo equipo de baño y lo combinó con una camisa off white desabrochada por encima y un pareo estampado en color natural y verde. Además, sumó algunos complementos: un par de lentes de sol rectangulares en total black y una gargantilla del mismo color haciendo juego.Anteriormente, se mostró en un a bordo de un yate con un traje de buceo en color verde oliva de moldería muy audaz: ajustado al cuerpo, de terminación cavada colaless, tiene un cierre frontal que la modelo usó bajo para resaltar al extremo su escote.Por debajo, la pieza dejó a la vista el corpiño triangular de una microbikini azul de lúrex, una de las tendencias más fuertes en trajes de baño. Como no podía ser de otra manera, sumó un par de antiparras y patas de rana de goma.Siempre coqueta, en algunas de las tomas cambió los anteojos de buceo por un par de lentes de sol negros firmados por Prada. A cara lavada y con un rodete improvisado, demostró que hasta en su faceta más casual despliega glamour. En una siguiente postal, frente al espejo, se fotografió sin el traje de buceo y dejó ver la parte de la bikini, diminuta.