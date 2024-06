Antonio Gasalla recibió el alta tras su internación por neumonía

Antonio Gasalla recibió el alta luego de estar 11 días internado en el Sanatorio Otamendi a causa de una neumonía. La noticia fue confirmada por Carlos Gasalla, hermano del humorista, en diálogo con El run run del espectáculo (Crónica TV).“Hoy Antonio fue dado de alta del Sanatorio Otamendi donde estaba internado por un cuadro de neumonía respiratoria. Va a continuar su tratamiento en el geriátrico donde está alojado. Quien confirma la información a este programa hace un rato es Carlos Gasalla, el hombre que lo acompaña”, detalló Lio Pecoraro al aire del ciclo que conduce.Y sumó: “Su hermano dice que no necesita ningún tipo de asistencia mecánica para ninguna función vital y que sus enfermedades preexistentes continúan, que lo van a acompañar a Antonio por el resto de su vida. Lo mismo que su cuadro cognitivo porque, lamentablemente, no tiene solución”.Hace unos días, Carlos Gasalla confirmó la internación de su hermano, Antonio, y explicó los motivos por los que decidieron hospitalizarlo. “Empezó a sentirse mal y los exámenes que le hacen de manera continua arrojaron que tenía problemas respiratorios por lo que tuvieron que trasladarlo a una clínica y está siendo atendido”, comentó el familiar del capocómico en A la tarde (América).“Ya hace unos días que está internado. Todavía está en observación. Tiene unos problemas pulmonares y otras cuestiones que viene arrastrando de antes y que él no se trataba”, detalló. Después de aclarar que el humorista está respirando por sus propios medios, sumó: “Lo que los médicos nos dijeron es que Antonio tiene un problemas de úlceras y en el esófago que no se ha tratado”.En ese sentido, explicó que desde que Antonio está internado por el problema cognitivo que atraviesa, sigue el tratamiento para el resto de las dolencias. “Es algo crónico que se puede atenuar, pero la van manejando. Cuando eso se inflama, se pasa al pulmón y comienza la infección pulmonar”, detalló. (Todo Noticias)