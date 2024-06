L-Gante develó el secreto de su relación con Wanda Nara

Desde hace dos años a L-Gante y Wanda Nara mantuvieron varios encuentros en público que no hicieron más que alimentar los rumores de romance entre ambos. Ahora el cantante le puso fin al misterio al confesar un secreto de esa relación.



El referente de la cumbia 420 reapareció en una entrevista televisiva después de haber estado detenido y luego de días de preocupación por la internación de su hija Jamaica.



A la hora de ser consultado sobre su vínculo con Wanda el cantante fue contundente y desmintió de manera categórica haber salido con la empresaria. En A la tarde reveló: “Lo nuestro fue una actuación para el videoclip”.



”Obvio que tenemos un vínculo bastante bueno”, aclaró L-Gante tras asegurar que toda la historia en torno a a la mediática estuvo relacionada con la producción de su canción El último romántico.



Ante esa confesión le preguntaron si los encuentros formaron parte de la misma actuación y respondió: “Eso es lo que genera el videoclip y a mí me importa bastante tenerte con esa intriga a vos y a todos mis fanáticos. Imagínense lo que quieran, pero no llegamos ni a un beso”.



Por otra parte, destacó que con Wanda tiene una buena relación y conversan bastante seguido. “Hablamos de cosas que hablás con una persona que no la ves hace rato, mantener un vínculo ahí, tranquilo, cosas normales”, expresó.