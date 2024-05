Jésica Cirio no invitó a su padre a la boda: “No me tiene en cuenta para nada”

Jésica Cirio se casó con Elías Piccirillo y solo invitó a 60 personas al festejo. Uno de los que se quedó afuera de la boda fue Horacio Cirio, padre de la modelo, que mantiene un vínculo tirante hace varios años desde que la enfrentó públicamente exigiéndole la vivienda en la que se encuentra la madre de la conductora.En diálogo con el programa “Todo en off”, de Radio Splendid, Horacio Cirio contó que no fue invitado al casamiento: “Obviamente que no, hubiera sido una gran noticia, hubiera salido en todos los portales que está el padre de Jésica en su casamiento. Más vale que no, pero tampoco esperé que me invite”.“No me tiene en cuenta para nada, ni cuando vuelva a ser mamá. Yo ya lo tengo asumido. No te puedo decir que no pienso. Esa llamadita de ella en mi interior la espero”, concluyó Horacio Cirio.Hace pocos meses, el padre de Jésica se casó con su mujer y habló públicamente sobre su deseo de contar con la presencia de su hija: “Después de 15 años de amor nos dimos cuenta que había un momento que había que dar el sí. Y era sabido que yo quería invitar a mi hija, la invitación está, ojalá pueda venir, pero sé que es imposible”.