“Un momento mágico”: Jésica Cirio se casó con Elías Piccirillo

Jésica Cirio y Elías Piccirillo se casaron en una lujosa ceremonia, este domingo 26 de mayo, en el Palacio Duhau, en el barrio de Recoleta.Se trató de una ceremonia íntima, de apenas 60 invitados, entre los que se encontraron Marley y Lizy Tagliani, amigos de Cirio.También, obviamente, tuvo un lugar importante en la boda Chloe, la hija de la modelo y conductora que tuvo junto a su ex esposo, Martín Insaurralde.Luego de firmar la libreta y sellar el casamiento por civil, los recién casados salieron por un momento de la ceremonia y se dejaron fotografiar por la prensa. La gran fiesta de casamiento llegaría a fin de año." Emocionados por esta maravillosa decisión de ser familia, amarnos y cuidarnos para siempre. Un momento mágico que nunca vamos a olvidar. Gracias por acompañarnos", escribió la modelo y conductora en sus redes junto a un video."No decidimos por una silueta de estilo strapless con detalles de breteles y combinaciones de plumetí en color off white", contó el diseñador sobre el vestido, largo hasta el piso y sin cola.Cirio completó su look con zapatos de Ricky Sarkany, el maquillaje de Lorena Lio y la alianza de ambos de la firma Hermès.