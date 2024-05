Reapareció Emilia tras las especulaciones sobre su salud: qué dijo

La palabra de Duki a los rumores de embarazo de Emilia Mernes

Video: Duki sobre el supuesto embarazo de Emilia

Tras horas de muchas especulaciones sobre un posible embarazo,la talentosa cantante y compositora, decidió hablar directamente con sus seguidores a través de sus redes sociales para aclarar la situación.compartió un mensaje en el que explicó su estado de salud y desmintió la noticia que afirmaba que estaba embarazada.En una serie de videos publicados en su Instagram stories, Mernes comenzó expresando su agradecimiento por el apoyo recibido y pidió disculpas por la cancelación de algunos de sus shows debido a su estado de salud. “Quiero pedirles perdón de corazón porque siento que les fallé”, dijo la cantante, mientras explicaba que necesitaba descansar para recuperarse completamente.La joven artista también aclaró que su ausencia de los escenarios se debió a una combinación de motivos personales y sobrecarga de trabajo. “Estuve con muchas cosas con lo del tour y con muchas fechas, y más allá de eso, con otras cuestiones personalesseñaló Emilia.A continuación, desmintió rotundamente los rumores de embarazo que habían circulado en los últimos días.afirmó la cantante, cerrando así las especulaciones sobre este tema.Recordemos, que Emilia Mernes mantiene una relación con Duki, blanqueada el 9 de diciembre de 2021. Hace un tiempo, la joven contó cómo es la convivencia con su novio. En diálogo con Nadie Dice Nada, el programa que lleva adelante Nicolás Occhiato en Luzu TV, fue muy clara y dulce con sus sentimientos hacia el ícono del trap local. “Es un amor, estoy superenamorada. Siempre tengo a mi osito que me acompaña. Nuestras citas con Duki son estar en casa, ya que no estamos nunca, y ver una serie, comer algo rico. Yo cocino”, reveló.Finalmente, la artista anunció que ya se encuentra recuperada y trabajando en la reprogramación de las fechas de sus próximos conciertos enaseguró, agradeciendo una vez más el apoyo y la paciencia de sus seguidores. Con estas palabras, Emilia Mernes cerró el capítulo de rumores y se mostró lista para retomar su carrera musical con renovadas energías y el cariño de su fiel público.Ante los persistentes comentarios sobre un posible embarazo,A través de sus historias de Instagram, el reconocido artista se grabó frente a cámara para desmentir las especulaciones y, al mismo tiempo, divertir a sus seguidores.bromeó Duki con su característica ironía. Invitó a sus seguidores a participar dejando comentarios con posibles nombres para el bebé, mientras bromeaba con referencias a dos populares personajes de la cultura pop:Con estas palabras, el cantante dejó en claro su posición respecto a los rumores de embarazo, utilizando su humor habitual para poner fin a las especulaciones. Además, aprovechó la ocasión para interactuar con su audiencia, invitándolos a suscribirse, dar like y activar las notificaciones. La respuesta de Duki no solo despejó cualquier duda sobre su situación, sino que también demostró una vez más su capacidad para manejar la atención mediática con inteligencia y creatividad.