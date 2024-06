La emoción de Fátima Florez al responder si sigue enamorada de Javier Milei

Foto: A dos meses de la separación, Fátima Florez recordó momentos de la relación con el Presidente

Fátima Florez se quebró este sábado durante una entrevista cuando le consultaron si sigue enamorada del presidente Javier Milei, con quien estuvo en pareja desde mediados de 2023 hasta abril de este año."Yo estoy profundamente enamorada de mi profesión, que me acompaña hace tantos años, que me da tanta felicidad, que me da fidelidad, porque ustedes, que están en sus casas viéndome, me eligen hace tantos años”, indicó la humorista en diálogo con TN.Con lágrimas en los ojos, la también actriz omitió responder sobre su situación sentimental, en el presente, respecto al mandatario: “Me da mucha emoción que la gente, después de tantos años, me elija, me acompañe en las temporadas de verano, me acompañe en este Luna Park (donde presentó su show Fátima 100%) tan importante para mí. Me emociono de verdad, porque me llega al corazón, porque es mi pasión, es mi amor. Mi amor es el público”.Pese a inclinarse por un tono discreto al hablar de Milei, la imitadora también se mostró conmovida al recordar su último noviazgo. “Por esas cosas de la vida me pasó de estar enamorada de una persona que le tocó ser presidente".Respecto de la ruptura, la comediante explicó: "Somos personas con muchísimo trabajo y mucho compromiso cada uno en lo suyo con semejante tarea. Seguramente la de él mucho más ardua que la mía”.Acerca de cómo atraviesa la separación, Fátima contestó: “Lo tomo con mucha frescura, lo transito muy bien. Creo que es más lo que se dice que lo que uno de verdad siente. Tengo una buena relación”.El romance de Javier Milei y Fátima Florez comenzó a gestarse en la mesa de Mirtha Legrand en diciembre de 2022 y se confirmó en agosto del año siguiente.El líder de La Libertad Avanza ya había ganado las PASO, pero todavía no había confirmado su desembarco en la Casa Rosada. La actriz, en tanto, venía de terminar una relación de más de dos décadas con su ex productor Norberto Marcos .Según contó en agosto pasado la periodista Marina Calabró, quien dio la primicia sobre la conformación de la nueva pareja, Milei y Florez cruzaron mensajes al día siguiente del programa de TV y se dedicaron simultáneamente un tema. “Casi en el mismo momento se cruzaron los temas elegidos, sin planificarlo, nos brotó del corazón", le confesó la actriz.El día que ganó las primarias, Milei le agradeció a su hermana, a sus perros y a un enigmático “540”. La referencia, se supo después, era para Fátima. Cuando el 21 de agosto se confirmó el apasionado romance, la actriz admitió: “Es muy reciente, hace 45 días que estamos de novios, tenemos una conexión espiritual de otra dimensión".Todo este remolino se produjo en medio de la campaña electoral. Los adversarios políticos de Milei, por ese entonces, ponían la incipiente relación, pero ellos siguieron adelante y llegaron juntos al balotaje, donde el libertario fue electo como Presidente.Pese a todo, Florez siempre remarcó que no dejaría su carrera profesional y que durante el verano estaría haciendo teatro en Mar del Plata. Y no solo que eso sucedió, sino que Milei viajó a verla a esa ciudad en dos oportunidades.Más adelante, comenzaron los rumores sobre una posible separación. Fue después de que Fátima no acompañara a Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, a principios de marzo.En abril de este año, el presidente de la Nación confirmó que terminó la relación amorosa con Fátima Florez, aunque, aseguró que conservaban “un vínculo de amistad”, lo que recientemente ratificó la actriz en la entrevista.