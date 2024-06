Emilia Mernes en microbikini y piluso de lujo desde un yate en sus vacaciones

Después de revolucionar a sus seguidores con el fashion film que protagonizó paray previo a su tour europeo,aprovechó para tomarse unos días de descanso en las islas españolas dejunto a Duki y amigos. Lo que no descansa, sin dudas, es su costado fashionista.Durante un paseo en un lujoso yate, la cantante se fotografió con una jugada-un clásico que este verano está de vuelta con todo- formada por unque usó levantado, al mejor estiloy unaEsto no fue todo y elevó el audaz traje de baño con un accesorio de lujo:que en el último tiempo se popularizó entre las jóvenes it girls con sus modelos de carteras virales.Relajada y al natural, la artista se mostró a cara lavada y con el pelo recogido. En algunas tomas, en tanto, cambió el sombrero por un par dey sumó unfloral y de leopardo con una arandela en el frente.Como todas sus publicaciones, esta no fue la excepción y arrasó entre sus fanáticos, que le dejarony comentarios como “Diosa”, “Rompió Internet”, “Sos hermosísima” y “Es perfecta”. Su novio tampoco se quedó sin halagos y varios usuarios hicieron alusión a una foto del cantante que la artista incluyó en su publicación.” son algunos de los piropos que recibió Duki.