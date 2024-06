María Becerra nombró a dos grandes artistas que la ayudaron con su carrera

María Becerra se involucró en el escándalo de Cazzu y Christian Nodal

Mientras está por comenzar una gira mundial, acaba de ser parte de un film de Hollywood y también estrenó el primer single de su nuevo disco.A pesar de la gran fama y el éxito del que esté gozando, La Nena de Argentina no se olvida de sus comienzos y en una entrevista con Uforia Music, la cantante de reguetónÉl fue así como un ángel que llegó y me dijo cosas increíbles y me hizo sentir que yo podía”, reveló la artista que grabó con el colombiano la canción “Qué más pues?” tres años atrás.“O sea, a mí me pasaban estas cosas que de repenteY él era el que me llamaba y me decía, che, estoy viendo todo lo que pasa en Twitter. Y me decía, no te lo creas, vos no te lo creas, vos sos increíble, vos sos muy talentosa, yo sé por lo que estás pasando, esto es de ahí nomás, del celular”, continuó.Finalmente, el cantante urbano le dio una importante enseñanza en torno a cómo manejar el odio en las redes:La gente no piensa eso realmente Es como, es el momento, es ‘tirémosle odio, me sumo al tweet porque me da gracia un rato y chau”.Además,quien tiene gran experiencia en el medio y con quien también compartió el éxito arrasador “Miénteme”.“Tini es otra de las personas que también a mí me cambió la carrera, me cambió la forma de pensar en un montón de aspectos. En cómo yo veía la carrera y cómo me abrumaban tantas cosas de la fama de repente., finalizó.y expresó su postura frente a la situación que está viviendo su colega, aunque reveló que no sabe detalles íntimos sobre el tema.no sé mucho de cómo fue la situación en general, pero espero que ella esté bien”, empezó diciendo a Socios del Espectáculo (eltrece).“Vi que escribió un mensaje en redes y me alegra que lo esté atravesando tranquila y en paz con lo que pueda en este momento., agregó“Realmente espero que lo pueda transitar de la mejor manera y que tenga paz para ella y para su hija, que es lo que se merece.pero espero que esto pase.finalizó sin generar polémica La Nena de Argentina.