La amante de Jorge Rojas cómo fue la relación abierta con el cantante

Barbie Muriel habría comenzado una relación cuando tenía solo 17 años con Jorge Rojas, el ex cantante del grupo musical “Los Nocheros”. Habrían salido durante 20 años hasta que decidieron dar por terminado el romance el jueves pasado.Ella decidió hacer un descargo desde su cuenta de Instagram para confirmar la relación con el cantante y contar detalles nunca antes escuchados por su público, como la pérdida de un embarazo en el año 2018, una herida muy profunda para la mujer que recién ahora puede sanar.“Hoy es tú día especial INTI. Su nombre en quechua y significa Sol, representando la Luz, la vida y la verdad de Dios. 12/04 no es solo la conmemoración de su transición sino también la llegada de su rayo de Sol a nuestros corazones que han aprendido a aceptar, amar y perdonar pese a que perder a un hijo es el dolor más grande que un ser puede sentir, es un tránsito tan difícil y un proceso complejo para aprender”, indicó Barbie en su cuenta de Instagram."Gracias Jorge Rojas por ser el papá de INTI y darme este corazón de mamá. Nuestro pequeño ángel se debe sentir tan orgulloso de ti por acompañarme y brindarme tu apoyo incondicional, por ayudarme a transitar la pérdida de su vida con amor y compasión”, remarcó la joven mendocina.

“Por estar para mí en cada momento, dándome la mano y ayudándome a sanar. Gracias por darme esta bella historia llena de maravillas y mágicas aventuras por el mundo entero, por mis sonrisas que regresaron y por hacer que pierda el miedo y sanar . . . nos. Esto es en equipo, como tú dices. Gracias por ser mi aliado y mejor amigo. Hoy hay canto y las canciones van dedicadas a nuestro ángel y ya más livianos de tristezas podemos sentir que El Sol, Inti sale todos los días para irradiarnos en amor y verdad y luz. Te amamos", escribió.Y agregó: "Jorge Rojas canta fuerte para que te escuche el Sol. ‘Nada de tristezas a gozar, que la vida es buena ya verás’, mantra que funciona gracias. Te amo”.Pero el artista está casado con Valeria Ojeda, desde 2012. Con ella tuvo dos hijos, mientras que con su mujer anterior tuvo otros tres.En diálogo con Intrusos, le preguntaron por qué sale a contar todo esto ahora y quisieron saber cuál era su reclamo, pero ella aseguró que no estaba reclamando nada, sino que está contando un secreto a voces porque todos la conocen y hasta la mujer y los hijos de Rojas están al tanto de la relación.“Perdí un bebé de Jorge Rojas en el 2018 y no hice ningún duelo. Empecé en proceso de tapar esto y no hacerme cargo de la pérdida. Estuve en depresión y ahora hago la terapia de sanar. Él estuvo conmigo todo el tiempo hasta el jueves”, explicó Barbie, que define a su relación como “un vínculo de amor incondicional”.Barbie viajó hace diez años a Estados Unidos y desarrolló su carrera artística, aceptando este tipo de relación abierta. “Soy presentadora de televisión”, aseguró.