Gran Hermano: quién hizo espontánea y el exparticipante que entraría a la casa

Este lunes, antes de la prueba del líder, un participante de Gran Hermano se animó a hacer la nominación espontánea, la que fue adelantada por uno de sus compañeros.Emmanuel, que viene de salvarse de la fulminante, hizo la nominación espontánea esta semana, según se reveló en la gala del lunes.La curiosidad es que el aliado de Furia se había ganado votos dobles con el teléfono rojo, por lo que en vez de dar 3 y 2, otorgó 6 y 4 puntos, por lo que su decisión puede ser clave de cara al miércoles.Según mostraron en el informe del programa, Coty Romero anticipó toda la jugada e incluso ingresó antes al confesionario para simular que iba a hacer la maniobra y para contarle a la voz de Gran Hermano lo que ella creía que iba a pasar y que finalmente ocurrió.La joven correntina espera que la mayor cantidad de votos hayan sido para ella. “Yo no voy a hacer la espontánea ni fulminante, que venga Emma, pregunte y la haga si la quiere hacer (. . . ) no va a tener tiempo de consultarlo con Furia por sus votos y seguro va a votar por lo que pasó recién, ojalá los desperdicie conmigo”, explicó.Se trata de Alexis Quiroga, conocido como “Conejo”, quien podría regresar al reality justamente mientras se encuentra su ex Coty, quien entró la semana pasada a jugar.