En medio del escándalo, Cami Homs luce despreocupada en las playas de Miami

Espectáculos De Paul habló de la canción que Tini le dedicó a Cami Homs e hizo una revelación

Martina “Tini” Stoessel estrenó la semana pasada su nuevo álbum musical que título: Un mechón de pelo, el cual causó revuelo en los medios y entre sus fans, por la dureza de las letras de sus canciones, las cuales develan el difícil momento que atravesó la joven desde que inició su carrera como artista. Tras el apoyo público de Rodrigo De Paul hacia la cantante, fue Camila Homs quien no se quedó atrás y reaccionó contundente ante este tema.El texto de la canción “Ni de ti”, que integra el reciente disco, se refiere a todo lo que vivió Tini al momento que consolidó su relación con el futbolista y a las críticas que cayeron en su contra, ya que hacía poco, él terminaba su relación con Homs.Desde Miami, su “ciudad favorita”, Cami posteó una serie de fotos junto a sus hijos. Las postales varían entre su paso por la playa con los pequeños y en el departamento donde se aloja. Además, visitaron Walt Disney World Orlando.A pesar del silencio, las imágenes hablan por sí solas. Sin embargo, su padre, Horacio, fue quien habló frente a las cámaras de LAM (América) y dejó en claro que su familia “nunca tuvo nada contra Tini”, solo que no fue consciente de que la relación “con Rodrigo empezó cuando Camila estaba embarazada [de Bautista]”. “Cualquiera se puede separar, de hecho, yo me separé de la madre de Cami, pero después fue medio desprolijo. Rodrigo empezó a subir fotos con ella y demás. Rodrigo y Camila habían recién tenido a Bauti, o sea, sufrió mucho en ese momento. Entonces un padre cuando sufre un hijo se vuelve loco”, completó.