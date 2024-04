De Paul habló de la canción que Tini le dedicó a Cami Homs e hizo una revelación

estrenó su nuevo disco,, y revolucionó las redes sociales. Habló de la internación de su padre, apuntó contra los haters, se refirió a Marcelo Tinelli como “Judas” y hasta respondió a las fuertes acusaciones que recibió en los inicios de su noviazgo con Rodrigo De Paul, cuando se habló de que él le había sido infiel a Camila Homs con ella. Ahora, en medio de las repercusiones, por la canción en la cual se lo menciona, el campeón del mundo rompió el silencio con un contundente mensaje.En su canción, “Ni de ti”, la cantante hace referencia ay las polémicas que giraron a su alrededor. Esto se pudo advertir a partir de frases como “Dicen que robé, que una familia rompí” o “Me quedó callada pa’ que a los niños no les duela”. Cabe rememorar que cuándo empezaron a salir, él venía de una relación de más de una década con, madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, por lo que los rumores de infidelidad de parte de él resonaron fuerte. Durante varios meses los ex mantuvieron una batalla legal y varios acusaron a la cantante de ser la tercera en discordia en la relación.comenzó en el escrito.“El día de mañana ellos estarán orgullosos por como su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie”, continuó y agregó: “Podría decir tantas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay debajo de la alfombra, pero yo no soy eso”.

Acto seguido tuvo unas palabras para Martina por como se comportó con Francesca y Bautista. “Gracias ‘triple’ porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias,. Admiro que puedas hacer arte del camino recorrido..., sentenció.Esto último podría estar referido a los dichos de, el viernes por la noche. En diálogo conaseguróEn este sentido, sostuvo que el futbolista le mintió a la cantante diciéndole que la relación con su ex estaba terminada, cuando no habría sido el caso. “A veces, los hombres ocultamos cosas, ‘estoy mal, me estoy por separar’, y quizás empezó la relación y no había terminado la otra. Yo pienso eso, Ángel, pero realmente no lo sé”, aseveró.En cuanto a la relación entre Tini y De Paul, después de varios rumores, la primera foto de los dos juntos se conoció en abril de 2022. Dos meses más tarde, el campeón del mundo confirmó el noviazgo en las redes sociales con una romántica foto. En noviembre de 2023, la pareja confirmó la separación con un comunicado.