Se hizo un notorio cambio de look y dividió la opinión de sus fans

Camila Homs volvió a ser noticia en la aplicación de fotos tras compartir una serie de postales con un nuevo look y sus fans tuvieron opiniones distintas.La influencer pasó por el salón de Max Jara, su estilista de confianza y se hizo un audaz y radical cambio de look. En las selfies que publicó en su perfil oficial, se mostró con el pelo suelto teñido de marrón, con ondas naturales y dos mechones delanteros teñidos en un color más claro.En tan solo cuestión de horas, el posteo se llenó de “Me gusta” y comentarios por parte de los usuarios de internet, que no tardaron en opinar acerca de su nuevo beauty look. Un follower le escribió: “Apreciación personal: me gusta más el color claro para vos, sin embargo debo admitir que sos hermosa del color que te pongas. La luz de uno no pasa por un color de pelo”.Otro seguidor, en tanto, le dijo: “¡Hermoso! No vuelvas al rubio cami, este es tu color!!!!”.