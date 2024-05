Gran Hermano ya tiene un nominado y al líder semanal: quiénes son

Es una semana crucial, BAUTISTA es el líder de la semana ?



??Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/j64afMSbhB — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 1, 2024

Gran Hermano 2023 tuvo este martes la definición de la prueba del líder, pero también sonó el teléfono rojo, que trajo un falso beneficio pero también al primer nominado.En la previa a la gala de nominaciones, uno de los jugadores ya se encuentra en placa. Es por decisión de Nicolás, quien atendió el llamado y “por juego” eligió “fulminar” a uno de sus compañeros.En tanto, Nico se ganó un beneficio que en realidad no fue tal: ir al SUM, junto a otros dos compañeros a elección, para complotar sin ser sancionados. Lo que ellos no sabían es que el resto de la casa iba a conocer todas sus estrategias.24 horas antes de que se lleve a cabo la gala de nominaciones,Por otra parte, Gran Hermano 2023 tuvo este martes la definición de la prueba del líder, un rato antes de que sonara el teléfono rojo y cambiara el juego por completo, tal como había anticipado Santiago del Moro.Se sabía en la previa que la definición de la prueba por el liderazgo iba a darse entre dos “Bros”: Martín y Bautista, que no era para nada menor luego de la salida de Coty, quien estaba jugando con ellos.. Se ganó la inmunidad en las nominaciones, como hace dos semanas atrás; y tendrá la potestad de modificar la placa salvando a uno de los jugadores y agregando a otro.