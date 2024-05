“Pasaron cosas”: El radical cambio de look de Juana Viale

Todavía navegando en alta mar, Juana Viale, que le puso un freno a sus almuerzos, sorprendió a sus seguidores de Instagram con sus fotos tras haberse animado a un extremo cambio de look.“Pasan cosas en el océano Atlántico”, expresó la actriz y conductora al pie de la primera foto que la muestra luciendo su pelo corto. En la imagen se la puede ver con el cabello cortito y húmedo, luciendo una micribikini azul y verde.Acto seguido, fue su pareja, Yago Lange, quien compartió la imagen de la nieta de Mirtha Legrand con el cabello seco, en el que se puede apreciar su corte de cabello bob recto, por encima de los hombros. La postal la muestra sonriente, muy contenta por haberse animado al cambio.“En tres o dos días estaríamos llegando a Brasil. Cuando llegue a tierra me tomo un avión, me clavo los tacones de aguja, me pongo los vestidos de (Gino) Bogani y vuelvo”, le prometió a Mirtha.“Salimos de Islas Canarias, cruzamos el Ecuador hoy que hicimos la ceremonia, ya que al cruzar hay que hacerle una a Neptuno para que te permita navegar. Ahora aprovechamos que no hay viento y nos tiramos unos chapuzones”, le contó Juana a Mirtha en plena comunicación.“Nosotros estamos documentando esto para mostrar un poco la belleza porque no todos tienen la oportunidad de navegar el océano”, agregó la actriz. “Somos cinco tripulantes, estamos recorriendo todo el océano Atlántico, haciendo una captura de microplásticos cada cierto tiempo”, explicó.“Toda esa recolección la vamos a llevar a analizar, estamos viendo muchos animales, y documentando la vida a bordo, qué comemos, lo que vivimos”. “Estoy muy bien de salud, estamos comiendo muy bien. Ayer tuvimos tormenta a la noche, así que aprovechamos a ducharnos con el agua de la lluvia”, señaló Juana, que explicó que debido a esa vida “perdió la noción del tiempo”.