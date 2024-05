Una adolescente apareció muerta y se investiga si sufría violencia familiar

Una adolescente de 13 años apareció muerta en su casa de la provincia de Misiones y, pese a que los primeros indicios señalan que la menor se suicidó, se investiga si sufría violencia familiar tras la denuncia de vecinos y de su propio papá por un mensaje que envió ella horas antes del hecho.El doloroso caso ocurrió el lunes en la localidad misionera de Aristóbulo del Valle cuando Daniela Martínez fue hallada sin vida en su cuarto por uno de sus hermanos, quien de forma inmediata dio aviso a su padre.Cuando el hombre llegó al lugar, reveló un inquietante mensaje que la menor le envió horas antes de que se diera a conocer la triste noticia.En un audio de WhatsApp, la adolescente le contó llorando la violencia que había recibido: "Mami ahora vino, nosotros vinimos a casa y yo me iba a acostar a dormir y mami quería que cocine no sé qué cosa. Yo le dije que era tarde, que mañana y mami me cazó los cabellos, me arrastró por todo el piso y me duele todo".Este mensaje fue incorporado a la causa, así como también los testimonios de vecinos que sostienen la violencia que Daniela sufría por parte de su madre.Mientras la investigación continúa, se habría dado a conocer que hace un año el papá denunció a la mujer por violencia y hasta requirió la tenencia de la víctima."La mamá siempre le pegaba a los nenes, a la nena más que a todos y le obligaba a hacer todas las cosas en la casa. Por eso ya hubo denuncias por parte de los vecinos, porque ella salía y le dejaba días sin comer a los chicos, y cuando volvía era solo para maltratarlos", contó una vecina en diálogo con el medio local El Territorio.Se espera que en las próximas horas se dé a conocer el resultado de la autopsia para confirmar si la menor sufrió violencia antes de su fallecimiento.Acerca de sus hermanos, de 9 y 10 años, quedaron a cargo de su abuela paterna mientras se esclarezca el caso.