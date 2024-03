Qué apodo le puso Evangelina Anderson a Martín Demichelis en la intimidad

Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, Evangelina Anderson reveló el apodo cariñoso que le puso a su esposo, Martín Demichelis, llamándolo "Demi". Además, sorprendió al compartir que Demichelis la llama "Evi" o "Angelina", revelando un aspecto íntimo de su relación.



En medio de la conversación, Anderson compartió el incidente del robo que sufrió con su familia en Marbella, y mencionó cómo llama afectuosamente a Demichelis: "¡Miralo al Demi! Yo le digo Demi, de Demichelis, cariñosamente", confesó la modelo.



Intrigada por el tema de los apodos, Mirtha Legrand preguntó cómo Demichelis llama a Anderson. Sorprendentemente, Anderson reveló: "Me dice Evi o Angelina. En Alemania Evangelina no existe, entonces me decían Angelina".



Estas revelaciones añaden un toque de intimidad a la vida cotidiana de la pareja, mostrando un lado más cercano y personal de su relación.