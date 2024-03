“Te espero con ansias y te amo”: el llamativo audio que Tini Stoessel

Desde hace un tiempo Tini Stoessel comenzó un viaje de autodescubrimiento que, según viene dando pequeñas pistas en sus redes sociales, se concretará en un nuevo tema que marcara su vuelta a la música. A través de su cuenta de Instagram compartió una foto de espaldas, luciendo su flamante corte de pelo y con un mensaje de audio que incluyó en el posteo.La cantante acompañó su nueva publicación con una frase que parecería ser parte de una acción promocional de su próximo trabajo. “Y al amanecer, te doy las gracias”, escribió, mientras sus fans se llenaban de preguntas sobre el audio con el que acompañó todo, en el que parecerían estar hablando amigas muy cercanas a la artista.“De la manera que estoy esperando que vos llegues, no podés ni comprenderlo. Te espero con muchas ansias y te amo”, se escucha una voz femenina, joven en lo que parecerían ser varios mensajes de voz superpuestos, donde le expresan su cariño a Tini.Los seguidores de la Triple T comenzaron a hacerse preguntas sobre el significado de los mensajes y buscaron respuestas entre todos. “Sacá el álbum, Tini. Ya no puedo más”, “no te entiendo, Martina”, “gracias a ti por existir”, “que alguien me levante del piso, please”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron, palpitando sus ganas de que su artista amada vuelva a los escenarios.pudo confirmar de qué los últimos posteos de Tini son un adelanto del lanzamiento de su nuevo disco, en donde revelará uno de los momentos más duros de su vida como los problemas de salud mental que tuvo. “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo”, lanzó hace pocos días la artista en la red social X, en respuesta a un comentario hiriente de un usuario de las redes sociales.“Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”, se despachó. “No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”, arremetió, contundente.En junio del año pasado la exprotagonista de Violeta había confesado los malos momentos que vivió, que la llevaron a tener ataques de pánico. “Estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, señaló, al diario español“Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”, había contado.