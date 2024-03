Tini Stoessel: “Terminé muchas noches sin querer despertarme"”

Una seguidora criticó a Tini Stoessel y la cantante aprovechó el mensaje para responderle y explicarle lo difícil que le resulta manejar los posteos llenos de odio.



“Contame qué te paso de grave en la vida reina. ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula”, le preguntó a Tini la seguidora.



Entonces la cantante le respondió, aunque después borró el posteo, pero ya muchos lo habían capturado: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”.



“No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”, le reprochó Tini.



Esta no es la primera vez que la cantante habla sobre salud mental. Ya lo hizo durante su gira por España cuando reveló que llegó a pensar que no iba a poder continuar con su carrera artística.



“Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, dijo sobre el escenario en España.



También habló del tema en una entrevista con el diario El País, donde expresó que la pasó muy mal: “Estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme. Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.