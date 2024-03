Marina Calabró y Rolando Barbano contaron detalles de su romance

Durante el pase radial entre Horacio Cabak y Marina Calabró, llamaron por teléfono al novio de la periodista, Rolando Barbano, a pocos días de haber oficializado el romance.



“¿Cuándo te diste cuenta que tenías chance?”, le preguntó el conductor al periodista. “No me tiré a la pileta; la verdad es que siempre tuve buena onda con Marina. Además yo nunca fui amigo de ella”, respondió.



“Él no cree en la amistad entre el hombre y la mujer”, aclaró Marina Calabró y trató de dar pocos detalles sobre la relación porque prefieren “ir de a poco”.



Pero Cabak quiso saber cómo fue el primer beso entre ellos. “Te voy a decirla verdad Horacio. El primer beso fue inolvidable, fue único. . . y lo que tuvo es que fue muy claro en lo que pasaba, no fue un beso y nada más”, aseguró Barbano.



“El gran reproche de mis amigos es que no les conté nada...”, agregó el periodista.



Después a Marina le tocó hacer el pase radial con Yanina Latorre y la conductora quiso saber detalles aún más íntimos. “¿Cómo viene de remo Barbano?... La cara de Marina. ¿Entendiste la pregunta?”, le dijo Yanina.



“Si, lo entendí, soy caída del catre, pero no tanto... Es espectacular”, cerró Marina Calabró.