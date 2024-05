Julieta Poggio sobre su relación con Marcos Ginocchio: “Yo me enamoré y él no”

Juli Poggio habló como nunca sobre su relación con su compañero de reality Marcos Ginocchio y reveló que “fue una historia muy fuerte para los dos. Yo me enamoré y él no”.



La ex hermanita eligió las cámaras de LAM para hacer un breve descargo: “Para mí ya está todo súper superado, ya se cerró”.



Además, aseguro que mantienen una gran amistad a pesar de la ruptura: “Fue algo a lo que le di mucha vuelta, mucho tiempo, y para mí ya está cerrado, no quiero hablar más del tema”.



Sin tapujos, el notero de LAM Alejandro Castelo le preguntó si cree que Marcos llegó a estar enamorado de ella, a lo que Poggio le respondió: "Fue una historia muy fuerte para los dos. Yo me enamoré de Marcos y él no. Ya lo sané y lo superé, pero me costó mucho¨.



La noticia de que ‘Marculi’, como lo apodaron sus fans, fue real fue confirmado por la protagonista de ‘Coqueluche’ durante una entrevista que realizó a principios de este mes. Sobre la razón por la cual decidió aclarar los rumores después de terminada la relación, dijo: “Lo puedo decir ahora que ya lo sané y lo superé”, y confesó: “Me costó mucho”.



“Tengo los mejores recuerdos y prefiero dejarlo ahí y ya no tocar más el tema. Fue más que nada un crecimiento personal el momento que pasé, como valorarme a mí”, finalizó Poggio.