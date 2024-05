Camila Velasco reveló que fue pareja de Roberto García Moritán

Camila Velasco, hija de María Eugenia Zorzenon y Sergio Velasco Ferrero, confesó en una nota con Socios del espectáculo haber mantenido una relación de 4 años con Roberto García Moritán, el actual marido de la modelo Pampita.



"Salimos 4 años, fue bastante formal la relación. En ese momento estaba enamorada, pero la historia se fue diluyendo y cortamos. Yo estaba enfocada en recibirme y él en sus cosas. ¿Si me fui infiel? No que yo sepa, yo tampoco a él", reveló.



La actual ingeniera industrial brindó detalles de su pasado junto a Moritán, quien denomino fue su primer novio “serio”. Además, opinó sobre el casamiento del actual ministro con la modelo: "La verdad es que es la mujer que necesitaba. Me alegré por él y por la historia de los dos, sentí que era un buen match".



Camila Velasco, quien en algún momento fue recurrente, se encuentra alejada de los medios y trabaja como consultora para diferentes empresas: "Mi pasado mediático es parte de mi, fue divertido pero todo lo que hice en los medios me sirvió para estudiar lo que yo quería. En ese momento, era desenvuelta y tenía lindo cuerpo, por lo que me llamaban para hacer fotos", concluyó.