Rumores de romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani: qué dijo el actor

Hace varios días comenzaron a circular rumores de romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Cansado de que se digan cosas que no son, el actor rompió el silencio en diálogo con el programa televisivo “Socios del espectáculo”.



Al ser consultado por los trascendidos, el ex de Flor Vigna fue contundente: “Lo tomo como lo que es, una pavada más”. Además, aseguró que no es la primera vez que lo vinculan sentimentalmente a su colega: “Sobre todo si es Griselda, porque si me inventás romances con una persona que no conozco, por ahí sí me enojo, pero bueno, ya lo mío con ella data de años”.



“Mil veces nos inventaron romances y nada, no me pasa nada”, concluyó. Respecto a la relación que mantiene con Griselda, sumó: “Nos cruzamos en un lugar y hablamos y nos reíamos de eso, de la facilidad con la que se instala algo falso”.



Sabrina Rojas sobre los rumores de romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sabrina Rojas habló de los rumores de romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. La expareja del actor aseguró que su vínculo con él es para siempre porque tienen dos hijos en común, Esmeralda y Fausto.



La artista prefirió no meterse en el supuesto vínculo entre sus colegas. “Deberías preguntarles a ellos. Yo no tengo por qué opinar porque no es un tema mío”, sostuvo.



La movilera señaló que tiempo atrás, cuando Siciliani contó que había tenido un affaire con el actor, ella se habría comunicado para reprocharle sus declaraciones. “No, no la llamé, me hicieron una nota para que opinara de lo que había dicho ella y opiné. No es que la llamé”, aclaró Rojas.



Consultada acerca de qué relación mantendría con Siciliani en caso de que se confirme el romance, Sabrina fue tajante: “Mi vínculo es con Lu. Así que no sé, ahí tendrías que preguntarle a ellos. Ni idea. Él va a seguir siendo familia, esté con quien esté, aunque se case o vuelva a tener niños, que ojalá así sea. Nuestro vínculo pasa por otro lado”. (TN)