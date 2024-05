Manzana de Gran Hermano confesó que tiene un problema de salud

Con perfil bajo, Federico “Manzana” Farías logró conquistar el corazón de miles de fanáticos de Gran Hermano 2024 y es uno de los participantes “originales”, ya que nunca salió desde el inicio de la nueva edición a mediados de diciembre.



Lo cierto es que en las últimas horas, circuló con fuerza un video en el que Manzana cuenta por primera vez que padece una enfermedad y, a la vez, revela cómo hace para mantenerla bajo control en el popular reality.



Todo comenzó cuando Federico hacía ejercicio en compañía de Florencia Regidor, Nicolás Grosman y Mauro Dalessio. “Esa es la motivación que necesitás. No ibas a entrenar y mira, estás sentado en el banco con zapatillas”, le comentó Mauro mientras lo animaba.



Fue entonces cuando Florencia le consultó cuál es el padecimiento que arrastra y Farías, con la sinceridad que lo caracteriza, señaló “el de la tendencia a engordar, el de los gorditos”.



El joven hacía referencia al hipotiroidismo, una afección que hace que la tiroides no produzca la suficiente hormona tiroidea. “Mi mamá tiene lo mismo y mi abuela también. A mi prima la operaron, tenía cáncer en la tiroides”, apuntó Regidor.



“Yo me hecho un análisis y me salió que tenía bien la tiroides. Como que no hacía falta que siga tomando las pastillas. Pero eso fue hace muchos años. Después tuve que volver a tomarlas pero era muy irregular”, explicó el concursante de Gran Hermano.



En tal sentido, el cantante aseguró que el hecho de haber adquirido cierta regularidad con la toma de su medicación fue positivo: “Por eso calmo tanto la ansiedad acá, porque la tomo todos los días hace casi cinco meses”.



A la vez, el muchacho festejó que había comenzado a entrenar antes de ingresar en la casa más famosa de la Argentina y pudo continuar dentro del certamen.