Wanda Nara se fotografió boca abajo y de frente con una bikini negra

Wanda Nara viajó a México por trabajo acompañada de sus hijas Francesca e Isabella Icardi. Siempre fiel a su rol como referente de moda, deslumbró desde las paradisíacas playas de Tulum con un look de verano que no puede faltar.La microbikini total black es un must have que se impone temporada tras temporada y nunca pasa de moda. La empresaria le hizo honor a este comodín de verano y se fotografió con el mar turquesa de fondo luciendo un modelo supercanchero en negro azabache.El corpiño es simple, con moldería triangular. La bombacha, en tanto, es diminuta y colaless. Fanática de los accesorios, sumó un collar de mostacillas en tonos rosas y celestes y otro en dorado estilo gargantilla.Relajada y disfrutando de la brisa marina, se mostró al natural, sin make up y llevó el pelo suelto y mojado post chapuzón en el agua.