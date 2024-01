Evangelina Anderson acaparó la atención con una bikini en color verde musgo

Evangelina Anderson se encuentra disfrutando de unas relajadas vacaciones en Miami Beach junto a sus hijos. Siempre atenta a lo último de lo último en moda y tendencias, la bailarina no deja de arrasar con looks de alto impacto en sus redes sociales.En las últimas horas se lució con una microbikini verde musgo a la que le sumó el accesorio del momento: bodychain. En el pie de la foto, escribió: “Vitamina D“.Se trata de un traje de baño de dos piezas en uno de los colores de la temporada. El corpiño es simple, con moldería triangulito. La bombacha, en tanto, es diminuta y colaless. Ambas piezas cuentan con detalles dorados en las tiritas de la dupla. Además, el equipo cuenta con un bodychain, detallaCompletó el look de playa con un par de lentes de sol XXL en negros con vidrio opaco. Un peinado de rodete superalto y tirante fue el toque final de la apuesta de moda playera de Anderson.