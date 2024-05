FLiRT, la nueva variante del Covid-19: qué síntomas presenta

Internacionales AstraZeneca retirará en todo el mundo su vacuna contra el coronavirus

El virus detrás de la COVID ha vuelto a mutar, y esta vez ha producido unas variantes apodadas FLiRT, han reportado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.Las variantes están apareciendo en el muestreo de aguas residuales, dijeron los CDC, y el monitoreo de casos sugiere que entre el 14 y el 27 de abril,Eso coloca a KP.2 por delante de la cepa dominante anterior, la variante JN.1, que ahora representa alrededor del 22% de los casos, según los CDC.En declaraciones a WebMD, la Dra. Megan Ranney, decana de la Facultad de Salud Pública de Yale, dijo que las variantes FLiRT muestran algunos cambios preocupantes. Una de ellas son las alteraciones en la proteína de pico del virus, que el virus utiliza para invadir el cuerpo y desencadenar la enfermedad.Es posible que incluso las personas que recibieron la última vacuna contra el COVID no estén bien protegidas contra la JN.1 o las variantes FLiRT: un estudio preimpreso publicado esta semana por investigadores de la Universidad de Harvard sugiere una disminución de la eficacia contra esas cepas. Sin embargo, ese estudio no ha sido revisado por pares."Tenemos una población de personas con inmunidad menguante, lo que aumenta nuestra susceptibilidad a una ola", dijo a WebMD el Dr. Thomas Russo, jefe de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas Jacobs de la Universidad de Buffalo.En cuanto a los síntomas, las personas infectadas con la variante FLiRT muestran los mismos síntomas que se observaron con JN.1:Los CDC enfatizaron que no todo el mundo tendrá alguno o todos estos síntomas, ya que la enfermedad por COVID varía en gravedad y síntomas de una persona a otra.