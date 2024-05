Diputados firmó dictamen para convertir en ley el Plan Remediar

La comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados firmó este miércoles el dictamen para avanzar con el tratamiento del Programa Nacional Remediar, creado en el 2002, que tiene como finalidad la provisión gratuita de medicamentos esenciales a través de su reparto en botiquines a centros de salud de todo el país.



Asimismo, se avanzó con la firma del dictamen de un proyecto que fomenta la disponibilidad de sal de mesa adicionada con flúor, con el propósito de mejorar la salud bucal de la población. Los dos proyectos ya arrastran media sanción en el Senado y tienen como autores al presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin de Unión por la Patria, y a la exsenadora María Eugenia Catalfamo.



El titular de la comisión defendió el programa Remediar, y aseguró que a través de esa herramienta el Ministerio de Salud distribuye botiquines en 8.100 centros de salud de todo el país: "Esos botiquines generaron en el año 2022 37.947.000 tratamientos distribuidos en todo el país", precisó y agregó: "Se cumple con el 80% de las necesidades ambulatorias en prescripción".



Además, Yedlin concluyó: "Permite además que el que se atiende en un centro de atención primaria, que es gratuito, cuando se vaya (del mismo) no lo haga con dos problemas: la enfermedad y la receta; sino con la solución: el medicamento con el que va a cumplimentar su cura".



Por su parte, la diputada Natalia Sarapura habló en representación de la UCR, anunció el apoyo de su bancada y subrayó que los Estados provinciales están asumiendo funciones como "garantizar medicamentos oncológicos" que antes eran garantizados con el presupuesto provincial.



Asimismo, el PRO y La Libertad Avanza también firmaron el dictamen, que quedó listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados en una futura sesión.



La diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard remarcó que el programa había sido discontinuado en el gobierno de Mauricio Macri, y que en la gestión de Alberto Fernández se reincorporó. Además, pidió que esta política se mantenga en el tiempo independientemente de cuál sea el signo político en el Poder Ejecutivo.



No obstante, la diputada radical Carla Carrizo corrigió a Gaillard y sostuvo que durante la administración de Cambiemos no se eliminó este programa, sino que cambió de nombre.