Candelaria Tinelli se sumó al furor de las microbikini bicolor

El furor por las microbikinis bicolor no da tregua y cada vez son más las it girls que se suman a este fenómeno. En distintos colores y formatos, hay para todos los gustos y ninguna fashionista se resiste. ¿La última en sumarse? Candelaria Tinelli se mostró a través de sus historias de Instagram con un diseño de estas características.La influencer y diseñadora de moda eligió un modelo de la marca de María Sol Messi, que a menudo elige para sus looks de playa Antonela Roccuzzo. En este caso, la hija del famoso conductor optó por un conjunto negro de corpiño entero estilo deportivo y bombacha ultracavada colaless con tiritas y breteles blancos.A través de la selfie que se hizo frente a un espejo, no solo marcó tendencia con el traje de baño elegido, sino que dejó a la vista los numerosos tatuajes que le recorren todo el cuerpo.