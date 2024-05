“Paraná tendrá su banco de tierras”, valoró Romero tras aprobación de ordenanza

La intendenta Rosario Romero agradeció a los concejales de todos los bloques que conforman el HCD de Paraná por aprobar, por unanimidad, el proyecto de ordenanza para la creación de un "Banco de Tierras", como un sistema de administración e incorporación de inmuebles al patrimonio municipal.



“Los concejales enriquecieron el proyecto con sus aportes y lo mejoraron al consultar a colegios de profesionales; fue un proceso participativo y Paraná tendrá su banco de tierras, el que será integrado por tierras fiscales, tierras que adquiera el municipio con el fondo especial que el banco constituye”, explicó Romero a Elonce.



La intendenta aseguró que el banco de tierras no implicará más tasas ni gastos a la ciudadanía. Para Romero, el banco de tierras “posibilitará que familias paranaenses que no tengan tierras, puedan adquirirlas en cuotas y eso formará parte de un fondo para reinvertirlo”.



“El banco de tierras se integrará con aquellos inmuebles sin dueño que por imperio de Código Civil y Comercial de la Nación son bienes que deben acrecer el patrimonio del Estado; y con tierras que la municipalidad pueda comprar para formar parte de ese proceso virtuoso”, explicó al asegurar: “El banco de tierras nació para quedarse en la ciudad, como ocurre en otras ciudades que ya lo tienen”.



De hecho, expuso: “Los paranaenses se inscriben de a miles a planes de viviendas y muchos no llegan porque no entran en los sorteos, y con el banco de tierra tendrán la expectativa de tener una tierra para soñar con edificar allí”.



La ordenanza será reglamentada, con los requisitos correspondientes, y este año estará en funcionamiento; la oficina física será en calle Montecaseros y habrá una página virtual en la que las familias se podrán inscribir.



“El banco de tierras será para quienes no tengan bienes, para aquellos que quieran imaginar su vivienda, su lugar en el mundo”, prometió Romero. Según contó, ya cuenta con un bibliorato con datos de inmuebles y ofrecimientos de personas que quieren donar tierras para tal propósito. “Será una oportunidad para sistematizar, armar los loteos y ofrecerlos a las familias que así lo soliciten”, remarcó.



Al asegurar que los loteos contarán con los servicios públicos garantizados, Romero sostuvo que “el municipio conformará un fondo con los mismos lotes que se vayan vendiendo y adjudicando para incorporar más tierras”. “Empezaremos por predios fiscales, tierras sin dueño, bienes que vengan al Estado o por donación de particulares”, comentó y acotó: “Habrá una garantía, que puede ser hipotecaria con el mismo terreno”.



“A las familias les pediremos el esfuerzo de pagar una cuota porque el Estado tomará las precauciones para que no haya especulaciones; queremos que quien sea beneficiado con un lote, construya allí su vivienda”, cerró Romero.



En los fundamentos de la ordenanza, se explica que el "Banco de Tierras" tiene como finalidad promover en la ciudad de Paraná el acceso por parte de la ciudadanía "a las condiciones necesarias para posibilitar el goce efectivo del derecho a disponer de un inmueble que permita la construcción de viviendas dignas y adecuadas, en el marco de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano". (Elonce)