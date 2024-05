Ley Bases: “Estamos tratando de conciliar propuestas de cambios”, dijo Francos

El ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó que el Gobierno podría postergar la firma del Pacto de Mayo a la espera de la sanción de la Ley Bases.



"Con la Ley Bases estamos avanzando y esperamos para hoy tener definido el dictamen final. Estamos tratando de conciliar las propuestas de cambios", sostuvo el funcionario nacional al referirse al tratamiento legislativo de la iniciativa libertaria.



En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el integrante del Gabinete reconoció que la intención del Gobierno es llegar a la firma del Pacto de Mayo, pautada para el 25 de este mes en Córdoba, con la Ley Bases aprobada.



"Pero no depende de nosotros, sino de los senadores. Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de Mayo", se quejó.



Al instante, aclaró que "tampoco es tan importante" que se llegue con la norma aprobada y continuó: "Si se termina, bien; y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en Mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté la ley".



"Son decisiones que se tomarán en el momento en que sepamos cómo termina todo", expresó Francos, quien definió al tratamiento de la Ley Bases en el Congreso como "una película de suspenso".



Y subrayó: "Veremos qué es lo que pasa. Cuando sepamos qué fechas exactamente manejamos, tomaremos la decisión. Hasta ahora la decisión es ir al 25 de Mayo".



Además, el ministro del Interior indicó que no ve con malos ojos que "el tema Educación esté incluido en el Pacto de Mayo" y se refirió a la posibilidad de invitar a la CGT a la firma del acuerdo: "Tenemos que buscar el camino de encuentro con ellos y poder llegar a mirar el país en conjunto".