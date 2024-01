La seguidilla de fotos hot de Lali Espósito con un particular traje de baño

Espectáculos Se mostró muy audaz en microbikini y dejó un mensaje

Espectáculos Lali Espósito se sacó una selfie e hizo un balance por fin de año

Lali Espósito disfruta de unas vacaciones a puro relax en el sur del país. Rodeada de amigos, como Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, la actriz pasa los primeros días del año entre lagos y montañas.Tras un día de mucho calor en la Patagonia, la artista y sus amigos aprovecharon el fuerte sol para vivir una tarde soñada al borde del lago. Así, luciendo unos lentes turquesa y una microbikini híper diminuta, la cantante compartió en su Instagram un carrusel de imágenes de sus vacaciones.La publicación se llenó de miles de comentarios que destacaban la belleza de la actriz. Entre ellos también comentaron algunas famosas como: Sol Pérez, Stefi Roitman, Cande Vetrano y Morena Beltran. La periodista fue más allá y elogió a la autora de ‘Cómprame un brishito’: “La tipa se ponía cada día más increíble”.Días atrás, para despedir el año, Lali había publicado un resumen de su 2023: “No me sale hacer el clásico posteo de fin de año. Pensé que fotos puedo poner y me abruma CUANTO que sucedió. Pensaba en cómo hacer para plasmar todo lo increíble del 2023. Los momentos imborrables de este año son MUCHOS. En lo profesional y en lo personal”.La artista tuvo un gran año en donde no solo se convirtió en la primera mujer en agotar un estadio, el del club Vélez Sarsfield, sino también fue una de las figuras del histórico festival de mujeres en el Hipódromo de Palermo. A esto se le suma la publicación de su nuevo disco: Lali.