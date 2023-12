Se mostró con un body colaless y su esposo le dejó un mensaje hot

Noelia Marzol está muy enfocada en su marca de lencería inspirada en Sex, la obra erótica de José María Muscari. En los últimos días se mostró con un body black colaless y la sesión de fotos en diferentes poses enloqueció a su esposo, Ramiro Arias.El futbolista y padre de sus dos hijos, Alfonsina y Donatello, dio que hablar con el comentario hot que le dejó. “¡Cómo come eh!”, escribió, y los seguidores de la bailarina reaccionaron de inmediato. “Buen provecho”, “Qué genio”, “Solo entré a ver cómo la tiroteas”, “El que mejor come en este país sos vos, ídolo”, se leyó.Otro dato que llamó la atención en el posteo de Marzol fue el precio de la prenda: cuesta 38 mil pesos y viene en ocho talles. “Body confeccionado en powernet negro. Vainas a tono. Utiliza aros. Tazas forradas, no se transparentan”, figura en la tienda online. Sin embargo, la artista decidió hacer oídos sordos a las críticas y no emitió palabra al respecto.