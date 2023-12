Rumorean que Zaira Nara estaría embarazada: qué dijo ella

En las últimas horas, los rumores sobre un supuesto embarazo por parte de Zaira Nara, en pareja con Facundo Pieres, comenzaron a ser cada vez más fuertes. Por lo que la protagonista salió a hablar al respecto y dio detalles de la situación que hizo surgir la versión que emocionó a sus seguidores.



Todo comenzó cuando la periodista Agus Binotti aseguró en un tuit que Zaira Nara y Facundo Pieres esperaban un bebé, lo que lanzó como “embarazo inesperado” y “bomba del verano”. Sin embargo, Guido Záffora comentó que la modelo se expresó al respecto para desmentir las versiones.



“Hola, ahí estoy leyendo. Es mentira”, leyó Guido Záffora los mensajes de Zaira Nara en Intrusos por América. Luego, se refirió a la situación que habría sido el detonante de los rumores de embarazo: en un salón de belleza donde se hizo el servicio de manicura habría evitado usar ciertos productos.



Es entonces que Zaira Nara explicó al panelista de Intrusos: “Encima estoy leyendo que dice que en el lugar donde me hago las manos fui y dije que no me pongan productos. Nada que ver, no es así. Primero, me hago siempre las manos a domicilio”.

Fuente: Radio Mitre