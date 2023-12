Se filmó en bikini y con minivestido para dejar sentado que “extrañaba la playa”

Cinthia Fernández no deja de compartir jugados looks en microbikini. En esta ocasión, viajó a las playas de Uruguay junto a sus hijas y se lució con un look jugado y audaz.A orillas del mar, posó con un traje de baño negro de dos piezas: Se trata de un modelo con corpiño triangular simple y bombacha colaless muy cavada.Siempre atenta a los detalles, decidió combinar el modelo con un minivestido de red tejido en el mismo color haciendo juego.En el pie de foto de la publicación, la panelista escribió: “Cómo extraño la playa”, seguido de emojis de sol, mar y carita de corazones. A la vez que continuó: “Y ustedes a este vestidito playero para salir del agua que hace un año no entraban en mi cápsula”.