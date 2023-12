Quién es Catalina Gorostidi, la médica botinera santafesina de Gran Hermano

El debut de la nueva temporada de Gran Hermano Argentina (Telefe) dejó mucha tela para cortar por la enorme variedad de participantes que ingresaron a la casa más famosa del país, entre ellos, Catalina Gorostidi.Sucede que la joven médica pediatra de 31 años contó en su presentación que es hija de un ex futbolista profesional (Adrián Gorostidi) y, por eso, vivió en distintas ciudades con su familia."En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá que era futbolista profesional. Vida nueva, escuela nueva, líder nueva", fueron las palabras que utilizó Catalina para describir su niñez.Pero eso no fue todo. Sucede que, en el video que mostraron antes de su ingreso a la casa de GH, la hija del ex director técnico de Juventud Antoniana también contó que es "muy botinera" y tuvo romances con varios jugadores de fútbol."Básicamente fue como salir con todo el plantel de Belgrano y Talleres a la misma vez. Y salí con un campeón del mundo", lanzó Gorostidi sin temor a las repercusiones que sus palabras pudieran generar.Minutos después de que ella descubriera semejante faceta de su vida, en las redes comenzaron a vincularla amorosamente al Cuti Romero, ya que el deportista jugó en Belgrano y, además, es campeón del mundo.Catalina Gorostidi, la última participante en ingresar a la casa de Gran Hermano, se define en su cuenta de Instagram como 30 % porteña, 20% cordobesa y 50% santafesina.Horas antes de entrar al reality conducido por Santiago del Moro (45), ella tenía unos 10 mil seguidores en la mencionada red social y se espera, como suele pasar en estos casos, que a medida que avance en el juego aumente su popularidad 2.0.Catalina es fan de los tatuajes, y tiene varios en su cuerpo: como el del beso rojo en sus glúteos, la palabra "soltar" y la frase que lleva en uno de sus brazos: "Más amor por favor"."Yo no es que paso desapercibida, siempre llamó la atención", aseguró la profesional en otro momento de su presentación. Y añadió: "Este es mi sueño. Me encanta subir fotos hot".Además, la jugadora dijo que le molesta muchísimo "la injusticia" y, por eso, no "caretea" absolutamente nada. "Lo que me molesta se los digo. Te voy a ir a la yugular y no me importa nada", indicó decidida.Sin embargo, detrás de tanta personalidad fuerte hay una joven sensible que se emocionó al despedirse de su gente antes de cruzar la puerta de ingreso."Es un sueño. Me permito esto porque quiero ser yo misma. En 31 años nunca conocí a nadie como yo", aseguró en diálogo con Del Moro.Y agregó: "Detesto a la injusticia así que quiero entrar y mostrarme tal cual soy: jugar y ser buena persona es lo principal".Además, al ser entrevistada por Juli Poggio, la jugadora santafesina contó que no se esperaba ser la última en entrar a la casa. "Que se sorprendan. Lo último es lo mejor. Espero divertirme mucho y ser buena persona", concluyó Gorostidi.