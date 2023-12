Con una microbikini ultra pequeña, afirmó: “Estamos para experimentar”

En microbikini y de espaldas, Ivana Nadal cautivó a sus seguidores. La influencer compartió una serie de fotografías en donde se la puede ver posando a orillas del mar con una microbikini ultra pequeña. La parte superior un corpiño en forma triangular con breteles y tiras para anudar por detrás de la espalda. La parte inferior una pequeña bombacha colaless ultracavada con tiras para sujetar.Complementó su look con unos anteojos de sol de forma rectangular y unos aros en color plateado.Para el peinado eligió llevar el pelo atado con una trenza hacia un costado de su rostro.A modo de epígrafe, dejó una profunda reflexión: “Para que haya cambios en tu vida, tenés que animarte a hacer cambios. Es necesario dejar de ser todo lo que ya no sos, para convertirte día a día en vos”, escribió y agregó: “Estamos en este juego para experimentar, para disfrutar, para elegir de qué manera transitar cada segundo. No te olvides de recordar que estás vivo”